Lautaro sempre più BOMBER: è tra i MIGLIORI in Europa

Quella di Torino-Inter non è stata di certo la miglior prestazione di Lautaro Martinez con la maglia nerazzurra. Eppure, anche in una giornata grigia, il Toro è riuscito a trovare la via del gol, sfruttando al massimo l’unica occasione nitida avuta.

È questa la grandezza del nuovo Lautaro Martinez, che con la fascia da capitano al braccio sembra essere giunto al picco della sua maturazione e della sua trasformazione in bomber di razza. Lo dimostrano i suoi numeri in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, solo lui e Serhou Guirassy dello Stoccarda hanno già segnato più di 10 gol.

Il franco-guineano è a quota 14 in Bundesliga. Lautaro, invece, è fermo (si fa per dire), a 11 in Serie A, 12 totali, contando anche il gol segnato in Champions League contro la Real Sociedad.