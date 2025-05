Lautaro: “Futuro Inzaghi? Vogliamo dedicargli la vittoria”

Leader e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha preceduto Simone Inzaghi questo pomeriggio nella vigilia di Psg-Inter. Queste le parole dell’argentino sulla finale di Champions League di domani sera direttamente dall’Allianz Arena:

TITOLI – “Ho vinto un Mondiale, due Coppe America, tanti trofei con l’Inter. Questo trofeo mi manca, è molto importante per un calciatore. Sono orgoglioso di poter giocare un’altra finale, cercheremo di fare la partita perfetta per riportare la Champions a Milano. Bisogna essere al massimo, i dettagli faranno la differenza. Dobbiamo prepararci al massimo per la partita di domani per far sì che durante la partita possiamo concentrarci solo su come fermare il Psg”.

LEADER – “Il fatto di essere capitano mi dà più responsabilità, ma ogni partita è una finale. Chi vincerà domani porterà a casa il trofeo, dovremo giocare il nostro calcio, coi nostri mezzi e le nostre forze. Abbiamo un avversario che rispettiamo molto, ma credo che possiamo fargli male con le nostre forze”.

SOTTOVALUTATO – “Io sottostimato all’estero? Ditemelo voi. Al Pallone d’Oro non penso, non che non lo voglia vincere, ma il gruppo viene prima. Voglio condividere questa gioia con i miei tifosi, è questo che conta. Ma quando gioco in nazionale credo che anche la stampa argentina sia piuttosto favorevole, non solo in Italia”.

NUMERI CHAMPIONS – “Miglior stagione europea? Sicuramente ho fatto tanti gol, ho giocato partite importanti, ma cerco di crescere ogni giorno, a livello europeo, nazionale e con la mia nazionale. L’unico pensiero è pensare ogni giorno a migliorare e aiutare la squadra, questo è quello che conta. Oggi sono felice di questo percorso, di giocare un’altra finale. E’ la seconda in tre anni, merito al sacrificio e umiltà”.

LA VOLTA BUONA – “Cos’è cambiato in questi due anni? Sicuramente siamo migliorati come squadra, siamo cresciuti, abbiamo affrontato avversari di valore e stadi difficili. Ci siamo presentati e abbiamo sviluppato il nostro gioco e il nostro valore, ci siamo guadagnati il rispetto lavorando a testa bassa, pensando a noi per portare l’Inter in alto. Speriamo che questa sia la volta buona, cercheremo di fare la partita perfetta”.

KVARA – “Sì, lo conosciamo. Lo abbiamo affrontato tantissime volte contro il Napoli, ha tanta qualità. Dovremo essere attenti non solo a lui, ma a tanti calciatori del Psg. Mancano ancora diverse ore, dovremo curare gli ultimi dettagli, riposare e poi pensare a fare una grandissima gara domani sera”.

INZAGHI – “Il suo futuro? Tutti i giorni escono notizie, anche nostre. Ma noi siamo tranquilli, lui è qua e lavora per migliorare la squadra. Sicuramente gliela dedichiamo a lui e a tutti nostri tifosi e le nostre famiglie, perché tutti insieme lavoriamo ogni giorno per dare il meglio”.

INTER – “Mi hanno adottato come se fossi nato qua, li ringrazio sempre e cerco di ricambiare in campo. Poi contano i titoli, domani abbiamo la possibilità di alzarne uno molto importante. Cercheremo di prepararci al meglio e goderci questa serata”.