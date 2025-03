Doccia fredda Lautaro: ECCO la scelta per Milan-Inter

La partita contro l’Atalanta subito prima della sosta per le Nazionali aveva portato tanta gioia ai tifosi dell’Inter perché con i 3 punti conquistati a Bergamo si era allungato in vetta sul Napoli e proprio sulla squadra di Gasperini. Poco dopo però è arrivata la brutta notizia legata all’infortunio di Lautaro Martinez.

Il numero 10 dell’Inter è rimasto vittima di un problema muscolare che gli ha fatto saltare gli impegni con la sua Argentina in questa pausa del campionato. Si è sottoposto nelle scorse ore a degli esami strumentali per comprendere l’entità del suo infortunio e quello che emerge non può far felice Simone Inzaghi.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, resta infatti molto in dubbio la presenza di Lautaro nel derby di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 2 aprile per la semifinale d’andata. Al momento è infatti più probabile il ritorno in campo del Toro per la gara di Serie A in programma sabato 5 a Parma.