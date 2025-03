Lautaro e gli altri infortunati: ecco chi torna per l’Udinese

Nella giornata di oggi il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha potuto gioire per il pieno recupero di Federico Dimarco cha si è messo alle spalle l’infortunio subito a Napoli ad inizio marzo. Il laterale cresciuto nel vivaio nerazzurro è però l’unico certo di tornare in campo domenica con l’Udinese.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, oggi Dimarco si è allenato con il gruppo al 100% ma questa cosa non si può dire anche per gli altri infortunati. Matteo Darmian ha svolto solo una parte di lavoro con i compagni e cercherà di aumentare i carichi nei prossimi giorni per tornare a disposizione per domenica.

Nicola Zalewski e Stefan De Vrij oggi hanno invece seguito un programma personalizzato e sperano di rientrare in gruppo entro venerdì perché significherebbe essersi messi alle spalle i loro problemi fisici. Restano quindi in dubbio per il match con l’Udinese in programma domenica a San Siro.

Infine c’è un aggiornamento anche sulle condizioni di Lautaro Martinez che sarà rivalutato lunedì ma difficilmente riuscirà a scendere in campo nel derby di Coppa Italia con il Milan. L’obiettivo di Inzaghi e dello staff medico è infatti quello di non rischiare nulla nel recupero del capitano.