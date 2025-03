“Ad un passo dall’Eintracht”: retroscena di mercato per l’Inter

L’Inter si prepara ad affrontare mesi molto caldi: prima ci saranno tante partite decisive per provare a vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League, poi a giugno si volerà negli Stati Uniti per il nuovo Mondiale per Club e infine ci sarà a luglio una importante sessione di mercato. Proprio sul tema mercato spunta oggi un retroscena che vede protagonista uno dei migliori colpi nerazzurri negli ultimi anni.

Al media tedesco 11Freunde ha parlato il difensore nerazzurro Yann Aurel Bisseck, fresco di esordio con la maglia della Germania, proprio nella sfida pareggiata 3-3 con l’Italia. Per il centrale classe 2000 questa stagione sta diventando sempre più importante: ora è diventato un giocatore di grande affidabilità per Inzaghi. Lui però svela un retroscena di mercato che avrebbe potuto portarlo lontano da Milano:

“A 16 anni finita la scuola, mi ritrovai subito a giocare in Bundesliga. Tutti mi definivano il prossimo talento del Colonia. Pensavo che le cose sarebbero solo potute migliorare, che giocando sempre sarei diventato un campione del Colonia. Prima di andare all’Inter mio padre mi consigliava di firmare con l’Eintracht però io, dopo aver passato anni difficili, volevo andare nel club più grande possibile”.