L’ag. di Lautaro: “Lui e Lukaku sono legati”, poi spazza via le voci sul futuro

La LuLa è pronta a ricomporsi. Big Rom è sbarcato in mattinata a Milano: oggi è il giorno del ritorno ufficiale all'Inter. Ne sarà felice Lautaro che non ha mai chiuso i contatti con il belga: ora potrà riavere il suo partner d'attacco che lo ha esaltato. Lo sa bene anche l'agente di Lautaro, Alejandro Camaño che ha parlato così del rapporto tra i due a La Gazzetta dello Sport: "Sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti. È una cosa grande".