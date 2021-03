CdS – Momento d’oro per Lautaro, il rinnovo è ormai cosa fatta: spunta un nuovo retroscena

Lautaro Martinez sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa con l’Inter. Il gol meraviglioso siglato contro il Torino nel finale ha permesso a Conte di portarsi a +9 dal secondo posto in classifica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Toro sta vivendo anche un momento magico al di fuori del rettangolo verde di gioco. Dopo la nascita della piccola Nina, Lautaro è pronto anche a firmare il nuovo contratto con l’Inter: mancano soltanto gli ultimi dettagli, lo stesso giocatore avrebbe contribuito in prima persona alla trattativa, fino ad accettare di partire, come base per il nuovo accordo, da poco meno di 5 milioni di euro a stagione.

