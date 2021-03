TS – Da Alexis a El Niño Maravilla, Sanchez è l’uomo in più di Conte per lo scudetto: i numeri

Nel momento clou della stagione l’Inter ha finalmente ritrovato il vero Alexis Sanchez. Dopo diversi infortuni, Conte può contare davvero su di lui. Per una stagione e mezzo Conte ha dovuto fare affidamento solo ed esclusivamente sulla LuLa, ora ha una vera alternativa lì davanti.

Come riportato da Tuttosport, Sanchez è l’uomo in più di Conte per lo scatto da tricolore: nelle 8 vittorie di fila El Niño Maravilla ha sempre giocato, due volte da titolare e sei subentrando, realizzando 3 gol e 3 assist, partecipando così a 6 delle 20 reti nerazzurro. Il tutto giocando solo 213 minuti, 27 di media a incontro.

SCUSAMI ALEX SE HO DUBITATO DI TE >>>