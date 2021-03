Stop Orsato-Inter, la decisione di tenerlo lontano dai nerazzurri sarà cancellata

L’arbitro Daniele Orsato non arbitra i nerazzurri da ormai due anni e passa. La decisione era stata presa a causa della svista in occasione dell’Inter-Juventus targato dal fallo di Pjanic non sanzionato e la successiva seconda ammonizione non data al giocatore ai tempi bianconero.

Come riporta Il Giornale, è garantito che il provvedimento della passata stagione di tenere Orsato lontano dall’Inter per due anni e passa, conseguenze del famoso Inter-Juve con mancata espulsioni di Pjanic, sarà presto cancellato perché considerato ormai dannoso e superato, in stile anni sessanta quando andava di moda da parte dei club rifiutare un fischietto giudicato poco amico.

