MVP Passione Inter – Torino-Inter, Lautaro riaggancia il podio, Eriksen sempre più su

Continua su Passioneinter.com la classifica che a fine stagione premierà il miglior calciatore dell’Inter secondo i voti dei nostri utenti. Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale ( CLICCA QUI ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

ufficiale ( ) e sul nostro sito un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare; al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

La partita contro il Torino ha visto Lautaro Martinez portarsi a casa 5 punti che lo vedono riagganciare il podio a pari merito con Hakimi. Due punti anche per Christian Eriksen sempre più in salita ma ancora distante dalla zona calda. Un punto per Alexis Sanchez che raggiunge Brozovic in ottava posizione. Primi posti sempre invariati con Barella sempre in fuga e Lukaku secondo alle sue spalle.

Questa la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di campionato:

1. Nicolò Barella – 73 punti

2. Romelu Lukaku – 43 punti

3. Achraf Hakimi – 42 punti

4. Lautaro Martinez 42 punti

5. Christian Eriksen – 26 punti

6. Milan Skriniar- 16 punti

7. Samir Handanovic – 16 punti

8. Marcelo Brozovic – 15 punti

9. Alexis Sanchez – 15 punti

10. Matteo Darmian – 13 punti

11. Arturo Vidal – 7 punti

12. Andrea Ranocchia – 7 punti

13. Ivan Perisic – 5 punti

14. Stefan de Vrij – 4 punti

15. Alessandro Bastoni – 3 punti

16. Roberto Gagliardini – 3 punti

17. Stefano Sensi – 3 punti

