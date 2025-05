Lautaro suona la carica: “L’Inter punta sempre al massimo”

Tra meno di un mese inizierà il Mondiale per Club a cui parteciperà anche l’Inter di Simone Inzaghi. In vista di questo speciale appuntamento, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è stato intervistato dai microfoni ufficiali della FIFA per parlare di questo torneo e di quali siano le ambizioni della squadra.

Questo il pensiero del capitano dell’Inter: “Sono molto felice di partecipare a questo torneo, sono emozionato perché è un Mondiale che mi ricorda molto quello delle Nazionali. L’Inter con la storia che ha deve sempre puntare al massimo, poi ovviamente ci sono anche le difficoltà e gli avversari e avere delle battute d’arresto è normale”.

“L’importante però è fare del nostro meglio per posizionare l’Inter più in alto possibile in ogni competizione. Per ogni giocatore che viene qui all’Inter noi ripetiamo sempre la parola ‘Passione’ che ci vuole per la maglia, e la storia. Lo dimostriamo sempre in Italia e lo faremo anche negli Stati Uniti. L’ultimo successo contro i rivali del Milan per la Seconda Stella lo conferma”, conclude Lautaro.