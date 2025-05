Offerta MONSTRE dall’Arabia: Inzaghi può lasciare l’Inter

Clamoroso quanto potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane in casa Inter. Non vi è ancora alcuna certezza su quello che sarà il futuro, ma rispetto alle ultime notizie che vedevano vicinissimo il rinnovo del contratto del tecnico con il club nerazzurro la situazione potrebbe radicalmente ribaltarsi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi starebbe valutando una maxi proposta da 20 milioni di euro formulata dall’Al-Hilal. La regia è tutta del presidente del club arabo, Fahad Bin Saad Bin Nafel, il quale si sarebbe messo in testa di presentarsi con l’attuale tecnico dell’Inter al prossimo Mondiale per Club. Da qui l’offerta folle da oltre 20 milioni di euro netti messa sul piatto dell’allenatore nerazzurro per convincerlo a lasciare l’Inter una volta disputata la finale di Champions League il prossimo 31 maggio.

Nonostante le ferme smentite da parte dei nerazzurri, pare che un emissario di Inzaghi abbia in programma di volare presto a Riad e valutare seriamente la proposta araba nei suoi confronti. Ad ogni modo, ogni decisione definitiva verrà rinviata la partita di Monaco contro il Psg, un appuntamento troppo importante per allenatore e club.