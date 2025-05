Dall’Arabia: “Emissario di Inzaghi a Riad. Decisa la data”

Simone Inzaghi si è improvvisamente ritrovato davanti ad un bivio che potrebbe cambiare del tutto la sua carriera. L’allenatore, che sino a poche ore fa sembrava più che saldo alla guida dell’Inter anche per la prossima stagione, a causa di un’offerta da oltre 20 milioni di euro netti proveniente dall’Arabia Saudita potrebbe lasciare il club nerazzurro.

Il tecnico, stando a quanto riportato da fonti arabe, non avrebbe ancora chiuso alla proposta proveniente dall’Al-Hilal, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Jorge Jesus. Secondo quanto riferito da Al Hilal News la trattativa tra le parti sarebbe addirittura già parecchio avanzata: “Un emissario della famiglia Inzaghi è a Riad per informarsi sulla qualità dell’alloggio, dello stile di vita e delle scuole prima che l’allenatore accetti definitivamente l’offerta dell’Al Hilal. La decisione definitiva tra Inzaghi e l’Al-Hilal verrà presa dopo la finale di Champions League”.

Un epilogo che l’Inter ha già vissuto nel 2010, quando in seguito alla vittoria della Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid, José Mourinho comunicò ai suoi ragazzi negli spogliatoi che da lì a poco avrebbe lasciato la panchina nerazzurra per accettare la proposta di Florentino Perez per guidare il Real.