Rocchi promuove arbitro di Inter-Lazio: “E’ stato coerente”

Nessun passo indietro da parte del designatore Gianluca Rocchi su quanto avvenuto nel corso dell’ultima giornata di campionato e in particolare durante Inter-Lazio. La condotta arbitrale di Daniele Chiffi nel big match di San Siro, infatti, è stata giudicata positivamente nonostante le feroci proteste del club nerazzurro per alcune decisioni dubbie che hanno portato i suoi tesserati a disertare il post-partita.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, la prova di Chiffi è stata promossa dalla Commissione arbitrale di vertice. Anzi, il direttore di gara “sugli episodi è stato giudicato coerente”. Per questa ragione, non solo non verrà fermato nell’ultimo turno di campionato, ma gli toccherà anche un Var come da programmi iniziali nella griglia di Rocchi.