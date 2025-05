In una puntata speciale di Open Var, Gianluca Rocchi si è espresso su alcuni episodi controversi dell’ultima giornata di Serie A. Il designatore, dunque, ha mostrato le immagini e l’audio dalla Sala Var in occasione del rigore assegnato alla Lazio contro l’Inter per il tocco con il braccio di Bisseck dentro l’area nerazzurra nei minuti finali di gioco.

Questo il parere di Rocchi: “Lui parte concettualmente per la non opponibilità con le mani dietro la schiena, il problema è che il gomito lo allarga probabilmente in maniera istintiva, non voglio pensare alla volontarietà. Per cui è un calcio di rigore da concedere assolutamente. Mi rendo conto della difficoltà ad accettarlo perché quelli finali non sono minuti semplici, però in questo caso credo sia stata applicata correttamente l’interpretazione del fallo di mano. Chiaro che in campo una decisione l’accetti sempre meglio che al monitor, però qua la posizione iniziale di Chiffi non è delle migliori, è un po’ troppo centrale, perde completamente il tocco”.

Nonostante le proteste dell’Inter sfociate poi in un silenzio stampa nel post-partita per la direzione dell’arbitro Chiffi, Rocchi ha giudicato positivamente la prestazione del direttore di gara: “Credo abbia fatto una buona gara in un contesto molto complesso, senz’altro la partita è stata difficile e sempre in bilico. Ha sempre scelto secondo me la strada giusta e corretta, è una prestazione positiva in un contesto molto difficile”.