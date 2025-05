Barella a Chiffi: “Noi ci stiamo giocando la vita qui”

Sono emersi nuovi retroscena dal match pareggiato la scorsa domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio. In particolare, in occasione del rigore concesso ai biancocelesti per un tocco con il braccio di Bisseck, è stato svelato da Dazn il colloquio avuto tra l’arbitro Chiffi e Nicolò Barella una volta presa la decisione di assegnare la massima punizione dopo la revisione al Var.

Il centrocampista dell’Inter, designato come capitano del match in virtù dell’assenza di Lautaro Martinez, è andato faccia a faccia con l’arbitro con una protesta diretta, ma allo stesso tempo molto educata. Per sottolineare quanto importante fosse il match, Barella ha spiegato a Chiffi: “Noi ci stiamo giocando la vita qui”. Il direttore di gara, dopo aver chiarito la dinamica, ha risposto così: “Anche noi”.