Lautaro rivela: “Inzaghi? Quelle voci prima della finale…”

Protagonista di una lunga intervista sulle pagine di France Football, Lautaro Martinez ha toccato diversi argomenti tra cui alcuni temi caldi della passata stagione. Tra questi, in primo piano ovviamente si è discusso ancora una volta dell’addio di Simone Inzaghi e di come le voci nei giorni precedenti alla finale di Champions League abbiano avuto un impatto nello spogliatoio dell’Inter.

Rumors che, stando alle parole di Lautaro, non avrebbero avuto risonanza all’interno del gruppo. Queste le dichiarazioni del capitano argentino: “Le voci sul suo addio non hanno influito in nessun modo, perché ognuno ha sempre una decisione. Ognuno è adatto a decidere cosa vuole, ma in quel momento il mister non ci ha mai informati di aver ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato. Eravamo concentrati solo nei nostri obiettivi”.