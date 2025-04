L’annuncio di Lautaro sul derby: “Ci vediamo presto in campo”

Questa sera andrà in scena a San Siro il primo atto della sfida tra Milan e Inter per la semifinale di Coppa Italia. Sarà il quarto derby stagionale dopo i due giocati in Serie A più quello in finale di Supercoppa Italiana a Riad. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà però far fronte a tante assenze per questo match.

Tra i molti assenti in questo momento, il più illustre è probabilmente il capitano Lautaro Martinez che però sembra vicino al rientro. Lo stesso numero 10 dell’Inter ha voluto salutare i tifosi sul suo profilo Instagram annunciando il suo forfait per il derby con queste parole: “Ho fatto il massimo per esserci, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo“.