Cristiano Ronaldo all’Inter, cosa sta SUCCEDENDO davvero

Da qualche ora, in Inghilterra circola una notizia clamorosa che riguarda alcuni top club tra cui l’Inter. Stando infatti alle indiscrezioni riportate da Sky Sport Uk, infatti, pare che Cristiano Ronaldo stia cercando in tutti i modi di cambiare maglia entro la prossima estate così da poter approdare ad uno dei club partecipanti al prossimo Mondiale per Club e sfidare il rivale di sempre Leo Messi, presente con l’Inter Miami.

Tra queste società, stando a quanto scritto sui tabloid inglesi, vi sarebbe anche l’Inter insieme al fianco di Real Madrid e Al-Hilal. Una notizia che non trova grande riscontro con la realtà dei fatti, soprattutto a causa delle elevate richieste per l’ingaggio del fenomeno portoghese sotto contratto con l’Al-Nassr fino al prossimo giugno. Ma non solo, perché anche la nuova politica di Oaktree rende irrealistico l’approdo in Italia dell’ex Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Il fondo statunitense, azionista di maggioranza dell’Inter dallo scorso maggio, ha indicato una strada piuttosto chiara: il management nerazzurro dovrà fare in modo di contenere innanzitutto i costi di gestione della prima squadra, puntando allo stesso tempo al ringiovanimento complessivo dell’organico di Simone Inzaghi, oggi tra i più ‘anziani’ in Serie A.

Insomma, quanto di più distante dal possibile ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte dell’Inter. Il portoghese, che lo scorso 5 febbraio ha spento 40 candeline, non rientrerebbe né nei parametri anagrafici né in quelli economici fissati dal nuovo corso nerazzurro con Oaktree al comando. Peraltro, proprio l’acquisto di CR7 alla Juventus, fu la causa scatenante che portò Marotta a rompere con l’ex presidente Andrea Agnelli.

Per tutti questi motivi sopra elencati, ci sentiamo di escludere a priori un acquisto da parte dell’Inter di Cristiano Ronaldo per il prossimo Mondiale per Club 2025.