Quest’oggi, in occasione del suo intervento presso il ‘Merger & Acquisition Summit’ del Il Sole 24 Ore, Beppe Marotta ha smorzato gli entusiasmi delle ultime settimane intorno al tema nuovo stadio. Il presidente dell’Inter, nonostante i passi in avanti fatti dal club insieme al Milan, si è detto scettico per via delle tempistiche che gravitano intorno ad un’operazione di questo calibro.

Queste le parole del numero uno interista: “Negli ultimi 10 anni 153 stadi in Europa di cui tre in Italia. L’iter burocratico è complicato nel nostro Paese. Il giorno dopo che abbiamo depositato la proposta d’acquisto, c’è stato un esposto alla Procura che si è giustamente mossa. Ci troviamo davanti a diverse situazioni che sono lontane dall’investimento vero e proprio. Inter e Milan sono disponibili a investire in maniera pesante nonostante l’Italia sia l’unico Paese in cui non c’è un aiuto da parte dello Stato. Sono scettico più che altro sull’iter, ci sono tempi da rispettare perché gli investitori possono aspettare ma non più di tanto”.