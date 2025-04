“Pif-Inter non è da escludere”: ANNUNCIO in diretta

Nonostante il suo nome non venga più accostato da tempo all’Inter, in particolare da quando il club nerazzurro è passato sotto la proprietà del fondo americano Oaktree, Pif rimane una presenza costante e da non scartare per il futuro del calcio italiano.

A riaprire uno spiraglio per il suo avvento in Serie A, ci ha pensato l’amministratore delegato per l’Italia della banca d’affari Lazard, Marco Samaja. Il noto manager, nel suo intervento durante la quinta edizione del ‘Merger & Acquisition Summit’ de Il Sole 24 Ore, ha rivelato le intenzioni future di Pif per il calcio italiano.

Queste le sue parole: “I sauditi cambiano molto velocemente i loro punti di vista, in questo momento sono più focalizzati per far sì che ogni partnership e ogni joint-venture abbia un ritorno sul territorio. La condizione che loro pongono è che ci siano investimenti nel loro Paese. Visti i rapporti tra il nostro governo e quello saudita non escluderei che un domani PIF possa tornare a guardare squadre come Inter, Milan o Juventus che sono chiaramente squadre che gli consentirebbero di esercitare quel soft power che sono interessati ad esercitare”.