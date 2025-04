Inter, squalifica UFFICIALE: salta la trasferta di Parma

Puntuale come ogni martedì, è stato pubblicato il dispositivo ufficiale da parte del giudice sportivo sulle sentenze dell’ultima giornata di campionato. Come previsto, in seguito alla doppia ammonizione rimediata nel corso dell’ultimo turno di Serie A nel match tra Inter-Udinese, Simone Inzaghi è stato sanzionato con una giornata di squalifica.

Questa la motivazione del giudice sportivo che ha stabilito pure un’ammenda da 5 mila euro nei confronti del tecnico: “Per avere, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”.

Rientrando nell’elenco dei calciatori in diffida, infine, con l’ammonizione rimediata contro l’Udinese è scattata la squalifica ufficiale anche per Nicolà Barella. Il centrocampista sardo, così come Inzaghi, non sarà del match in vista di Parma-Inter di sabato 5 aprile.