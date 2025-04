Lautaro ha un record nel mirino: sorpasso a Crespo e Adriano

In questa stagione di Champions League i tifosi dell’Inter stanno ammirando un Lautaro Martinez in strepitosa forma e autore già di 7 reti, ovvero il suo record personale di marcature in una singola edizione di questa competizione. Hanno certamente inciso anche le due gare in più giocate nei gironi ma in generale il Toro è in forma in zona-gol in Europa.

La speranza dei tifosi, di Inzaghi e ovviamente dello stesso Lautaro è che possa proseguire questo suo ottimo rendimento sotto porta in Champions e ora per lui si aprono anche scenari interessanti per poter mettere nel mirino un grande record che potrebbe togliere al connazionale Hernan Crespo o ad un altro idolo nerazzurro come Adriano.

Il miglior marcatore della storia dell’Inter in un singolo torneo di Champions League/Coppa Campioni è Crespo con 9 gol nel 2002/03 e al secondo posto c’è Eto’o con 8 reti nel 2010/11. Allargando il discorso anche alle gare dei turni preliminari il migliore diventa Adriano che nel 2004/05 segnò in tutto 10 gol. Lautaro può trascinare ancora l’Inter per puntare a questi fuoriclasse.