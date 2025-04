Spettro rigori per Inter-Bayern: portieri e tiratori, ecco i protagonisti

Questa sera Inter-Bayern Monaco sarà una partita fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Dopo la vittoria all’andata per 1-2 i nerazzurri sperano di poter chiudere la pratica nei 90 minuti e prendersi un biglietto per le semifinali. I bavaresi invece devono rimontare e non sarebbero delusi dal poter allungare la sfida ai rigori.

Tra le pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene fatta un’analisi su quali potrebbero essere i protagonisti nel caso in cui la partita proseguirà ai calci di rigore. L’Inter può contare su un portiere che è uno specialista come Sommer mentre il Bayern (privo della leggenda Neuer) si affiderà ad un giovane come Urbig che è un’incognita.

Tra i tiratori invece l’Inter, salvo differenti scelte di formazioni a gara in corso, potrebbe affidarsi alla sua certezza Calhanoglu e a un altro specialista come Taremi. Più dubbi invece sull’affidabilità di Lautaro e occhio alle sorprese Acerbi e Zalewski. Nel Bayern invece sono presenti diverse minacce come rigoristi: Kane, Olise, Kimmich, Gnabry e Guerreiro sono tutti validi.