Lautaro SOGNA la Scarpa d’Oro: la classifica aggiornata

Lautaro Martinez si è reso fin qui protagonista di un campionato pazzesco: 12 gol in 11 partite con la maglia dell’Inter, capocannoniere indiscusso della Serie A. Ieri pomeriggio, a Bergamo, l’ennesima prodezza con un destro a giro all’angolino su cui nulla ha potuto Musso.

Il Toro, grazie a questo avvio, può trovare gloria non solo nei confini nazionali, ma anche in quelli continentali: l’obiettivo Scarpa d’Oro si fa sempre più concreto. Ricordiamo rapidamente le regole: si moltiplica il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà assegnato a ogni campionato. Nel caso della Serie A, come degli altri tornei top d’Europa, il coefficiente è 2.

L’argentino, dunque, è a quota 24 punti e la classifica aggiornata lo pone al momento al quinto posto: