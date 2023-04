Lautaro vivo ed elettrico: è tornato! I voti a confronto dei quotidiani

Una notte da Toro Scatenato. Lautaro Martinez, dopo un digiuno di sette gare e tante brutte prestazioni nell’ultimo periodo, si è sbloccato ed è tornato ai suoi livelli proprio nella partita più importante: quella che certifica il ritorno tra le migliori quattro d’Europa, tredici anni dopo. La prova dell’argentino è stata apprezzata da tutti gli addetti ai lavori, non solo per il gol segnato e per l’assist fornito sulla rete di Barella: grinta, corsa, sacrificio e tanto altro ancora.

Diamo un’occhiata ai voti e ai giudizi dei principali quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport 7,5 – “Fermi tutti, rieccolo qui. E non per il gol, che pure è benedetto. Partita piena, come non si vedeva da una vita, il piede pure sull’1-0 e una gamba che ora va”.

Corriere dello Sport 7,5 – “Efficace nel duetto con Barella che porta al primo gol e si vede subito che l’atteggiamento è quello giusto. Quando si mette in proprio fa esplodere San Siro cancellando una lunga attesa”.

TuttoSport 8 – “Vivo, elettrico. Corre e pressa. Riesce spesso a ripartire saltando gli avversari e nell’azione del gol è il “partner” di Barella con cui duetta due volte. Nella ripresa ritrova la gioia personale che mancava dal 5 marzo”.

Passione Inter 7,5 – “Va subito via a Otamendi con un grande spunto. Poi manca di centimetri il passaggio illuminante per Dimarco. Fornisce l’assist a Barella, anche se il centrocampista ci mette molto del suo. È fondamentale per dare respiro all’Inter. Va vicino al gol, ad inizio ripresa, con un gran tiro dalla distanza. Rischia di commettere un rigore ingenuo, ma poi si sblocca con un gol da vero attaccante”.