Giocatore ma anche compositore: Lazaro firma l’inno dell’Austria per Euro 2020

Il giocatore dell'Inter ha lanciato, assieme al musicista Meydo, il brano "Immer Wieder", inno austriaco in occasione di Euro 2020

Giocatore e anche compositore dell'inno che guiderà la sua Austria agli Europei di calcio che prenderanno il via quest'oggi. Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter, in prestito nell'ultima stagione al Borussia Moenchengladbach, continua a dare spettacolo anche fuori dal rettangolo verde di gioco.

La canzone è rivolta soprattutto ai tifosi dell'Austria: "Purtroppo molti di loro non possono guardare le nostre partite in diretta allo stadio e non possono essere con noi. Ci mancherà tanto in questo torneo. Con la nostra canzone vogliamo portare i tifosi in Austria nel giusto umore. Spero che la canzone piaccia e vada bene anche per la squadra. I primi feedback sono stati molti positivi".