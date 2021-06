Atletico in pressing su Lautaro, l’Inter lo blinda: in campo Inzaghi e Lukaku. Il Toro non si muove

La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10

Dopo le parole dell'agente Camano, l'Inter nei prossimi giorni cercherà di tranquillizzare Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra infatti non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10, seppure il rinnovo per ora è in stand-by: sarà Hakimi con ogni probabilità l'unico big sacrificato sul mercato. Suning proverà a convincere il Toro, lusingato comunque dall'interesse dell'Atletico Madrid, ben distante però da quei 90 milioni di euro che potrebbero far traballare il club nerazzurro.