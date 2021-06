TS – Atletico ma non solo, Barça e Real all’assalto di Lautaro: sul piatto due contropartite. I dettagli

Corsa a 3 in Spagna per il numero 10 dell'Inter

Atletico Madrid ma non solo, anche Barcellona e Real Madrid sono pronte sul mercato a fare sul serio per Lautaro Martinez. Come riportato da Tuttosport, il club blaugrana è pronto a tornare alla carica per il numero 10 dell'Inter. Nonostante il colpo Aguero,Laporta infatti non sarebbe sazio e vorrebbe così provare a portare Lautaro al Camp Nou, per un tridente tutto argentino con Messi e il Kun.