CdS – Raspadori come Lautaro: il gioiellino della Nazionale può fare lo stesso percorso

Il gioiellino del Sassuolo interessa ai nerazzurri

In questa ultima stagione col Sassuolo, Giacomo Raspadori ha dimostrato tutto il suo talento nonostante la sua giovane età, classe 2000. Il giocatore ha attirato l'attenzione dell'Inter che potrebbe vedere in lui il profilo dell'attaccante del futuro della formazione nerazzurra. L'interesse da parte del club è concreto e in questa sessione di mercato si farà un tentativo per portare in nerazzurro Raspadori.