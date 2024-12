Le formazioni UFFICIALI di Fiorentina-Inter: scelte obbligate

Tutto pronto al Franchi per il big match della 14a giornata di Serie A. L’Inter vola in casa della Fiorentina per uno scontro al vertice fondamentale per fare un balzo in avanti nella corsa Scudetto, fin qui serratissima.

Inzaghi arriva a questa sfida con una grande emergenza in difesa. Tre gli indisponibili (Pavard, Acerbi e Carlos Augusto) a cui si aggiunge anche l’assenza di Di Gregorio. Scelte obbligate in difesa, dunque, mentre negli altri reparti il tecnico punta sui suoi fedelissimi, con Dumfries che vince il ballotaggio con Darmian.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: