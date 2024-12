A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, gara valida per la 14a giornata di Serie A, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per commentare l’impegno dei nerazzurri. Queste le sue parole:

SKY SPORT

“Partita Scudetto direi proprio di no. Alla fine emergeranno dei valori ed è questa l’analisi più appropriata. L’importanza dei punti è fondamentale ed è un test per misurarci con una squadra con merito seconda in classifica. Un test per capire dove siamo e dove possiamo arrivare, nonostante stiamo patendo degli infortuni importanti”.

“Donnarumma e Verratti? Intanto è consuetudine che i grandi club siano accostati a giocatori vicini allo svincolo. Noi abbiamo una rosa competitiva e non abbiamo ansia particolare per colmare dei buchi. Poi la nostra attività è quella di sondare sempre ipotesi di mercato congeniali al nostro modello. Come ci muoviamo noi si muovo anche altre squadre. Da qua a dire che stiamo negoziando qualcosa, no di sicuro”.

“Ruolo di favoriti? Io rappresento un grande club e quindi sei tacciato di essere favoriti. Oltretutto siamo campioni in carica. Siamo consapevoli di esserlo, ma sappiamo che ci sono avversari agguerriti come il Napoli. Il bello del campionato italiano è che in questo momento ci sono diverse squadre che possono ambire il titolo. Noi cercheremo di ottenerlo e di lottare fino alla fine”.

DAZN

“L’avversario merita la classifica, frutto delle sue prestazioni. Noi abbiamo sempre sofferto qua e affrontiamo una Fiorentina più forte, non solo per classifica. Quindi è evidente che dobbiamo entrare motivati”.

“Lautaro? Lo abbiamo esplicitato, c’è grande delusione e amarezza. Perché Lautaro ha dimostrato di meritare l’inserimento nei migliori 11 della FIFA. La nostra delusione rispecchia quella del giocatore, perché l’amarezza rimane ed era giusto far vedere la vicinanza della società e manifestare agli organi la nostra posizione”.

“Il confronto tra due società fatte di grande competenza sia dirigenziale che di organico in campo. Alle spalle c’è per entrambe una proprietà che dà sicurezza e questa è la cosa principale. Questo porta a fare scelte oculate e entrambi abbiamo formato una squadra che può competere in campionato, e nel nostro caso anche in Champions League”.