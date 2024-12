Altra partita molto importante per la stagione dell’Inter, che allo stadio Franchi affronta la sorprendente Fiorentina di Palladino, nello scontro diretto valido per la 14a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono i 3 punti per rimanere in scia del Napoli nella corsa Scudetto.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Attento sulla prima conclusione di Kean dopo pochi minuti.

BISSECK 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6 – Il più vivo nel complesso avvio dell’Inter.

CALHANOGLU 5.5 – Brutta palla persa nei primi minuti di gara non troppo brillante.

MKHITARYAN 5.5 – Qualche errore di troppo anche per lui.

DIMARCO 5.5 – Non riesce a farsi coinvolgere come al solito e sbaglia più di un passaggio.

THURAM 5.5 – Fuori dal gioco nel primo quarto d’ora.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Si muove tanto, ma non viene servito.

INZAGHI 5.5 – La Fiorentina impone subito un ritmo alto, con grande pressione, e la sua Inter va in difficoltà.