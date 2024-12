Fiorentina-Inter SOSPESA: preoccupano le condizioni di Bove

Episodio drammatico nel primo tempo di Fiorentina-Inter, 14a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Intorno al minuto 17, Edoardo Bove, centrocampista dei Viola, si è accasciato a terra improvvisamente.

Terrore in campo al Franchi per tutti i giocatori e i membri dello staff in campo. Bove è stato portato via dai sanitari in ambulanza nel silenzio e nella preoccupazione generale. La partita è stata sospesa, con i giocatori che hanno abbandonato il campo in lacrime. La partita, giustamente, è stata ufficialmente rinviata.

Come riportato da Dazn, il calciatore è stato immediatamente trasportato in ospedale e accompagnato dai dirigenti della Fiorentina per ricevere le cure adeguate. In questo momento di enorme apprensione, ci stringiamo intorno al calciatore con la speranza di poter ricevere solamente buone notizie nelle prossime ore: FORZA EDOARDO!