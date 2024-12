LIVE – La CRONACA di FIORENTINA-INTER 0-0: gol annullato a Lautaro Martinez

L’Inter vuole proseguire la sua marcia cominciata con 2 vittorie, contro Verona e Lipsia, ottenute al rientro dalla sosta per le nazionali. Allo stadio Artemio Franchi i nerazzurri affrontano la Fiorentina, nel big match della 14a giornata di Serie A.

La squadra di Inzaghi ha bisogno dei 3 punti per non perdere terreno sul Napoli capolista e continuare la sua corsa Scudetto. A partire dalle ore 18.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO D I FIORENTINA-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

15′ | Gol annullato a Lautaro Martinez perché sul lancio precedente di Dumfries la palla era uscita in fallo laterale.

2′ | Subito Kean lanciato in profondità dopo un passaggio di Calhanoglu intercettato ma il tiro dell’italiano è centrale per Sommer.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltrán, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 3 Biraghi, 5 Pongracic, 7 Sottil, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikoné, 22 Moreno, 24 Richardson, 28 Martinez Quarta, 33 Kayode, 65 Parisi, 99 Kouame.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Costanzo, M. Scarpa.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Paganessi.