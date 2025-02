LIVE – La CRONACA di FIORENTINA-INTER 0-0: intervallo

L’Inter torna in campo allo stadio Artemio Franchi per togliere l’asterisco dalla sua classifica. Nel recupero della 14a giornata di Serie A i nerazzurri affronteranno la Fiorentina, con la gara che riprenderà dal 17′ minuto, dopo che era stata interrotta lo scorso 1° dicembre per il malore occorso a Edoardo Bove.

La squadra di Inzaghi ha bisogno di 3 punti fondamentali nella corsa Scudetto, che permetterebbero di agganciare il Napoli in vetta alla classifica. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO D I FIORENTINA-INTER

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

45+4′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale

45′ | Thuram stacca di testa all’altezza del dischetto del rigore, palla alta.

38′ | Dodo lanciato in profondità da solo entra in area dalla destra ma calcia clamorosamente a lato.

33′ | Miracolo di Sommer su Kean che stacca di testa sulla linea dell’area piccola beffando Bastoni.

30′ | Gol di Carlos Augusto annullato per fuorigioco.

19′ | Tiro da fuori area di Lautaro, De Gea respinge in angolo.

16′ | Fischia l’arbitro Doveri, ricomincia la partita con una rimessa laterale a favore della Fiorentina.

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodo, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 23 Colpani, 32 Cataldi, 63 Caprini, 64 Harder, 66 Rubino.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 36 Darmian, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Costanzo, M. Rossi.

Quarto ufficiale: Fourneau.

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Assistente VAR: Paganessi.