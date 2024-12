Fiorentina-Inter rinviata: il comunicato UFFICIALE della Lega Serie A

Episodio drammatico nel primo tempo di Fiorentina-Inter, 14a giornata di Serie A, con Edoardo Bove che è svenuto e si è accasciato in campo. Il centrocampista è stato portato via in ambulanza, con i giocatori che hanno abbandonato il campo scossi.

La gara è stata ufficialmente rinviata come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A:

“La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”