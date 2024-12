Inter vicina a Bove, Marotta: “Rinvio partita spontaneo”

Fiorentina-Inter, 14a giornata di Serie A 2024/2025, è stata sospesa al 17′ per il malore occorso a Edoardo Bove. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, per esprimere la vicinanza alla famiglia del giocatore e al club toscano

Queste le sue parole:

BOVE – “Intanto i dirigenti della Fiorentina e l’allenatore sono andati in ospedale. Ho parlato con Pradè poco fa e io sono qui per dare la vicinanza dell’Inter e di tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina. La scelta di rinviare la partita è stata spontanea da parte di tutti. Siamo una comunità e quando succedono queste situazioni emotivamente negativi è normale succeda questo. Tutti i giocatori e anche l’arbitro erano coinvolti a livello emotivo ed è stata una decisione spontanea, di fronte a un fatto speriamo non gravissimo. Mi limito a questo e sarà la Fiorentina a comunicare la situazione. Ci tenevo a portare il mio pensiero a nome dell’Inter, dei giocatori, dell’allenatore e di tutto il mondo del calcio”.

RINVIO – “Altre partite rinviate? Non abbiamo affrontato il tema, oggi è troppo importante pensare alla salute del ragazzo e la concentrazione è lì. Da domani valuteremo le situazioni legate a un eventuale recupero”.