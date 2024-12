Le formazioni UFFICIALI di Inter-Como: la scelta su Barella

Tutto pronto per Inter-Como, ultima gara in programma nella 17esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso giovedì, tornano a San Siro per cercare di ottenere i tre punti e rimanere perfettamente in scia di Atalanta e Napoli. Le due formazioni allenate da Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, infatti, hanno trionfato in quest’ultimo turno vincendo di misura rispettivamente contro Empoli e Genoa.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Como: