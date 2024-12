Dove vedere Inter-Como, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Como in diretta tv e streaming

Nell’ultima partita prima di Natale, l’Inter scende in campo per l’ultima volta a San Siro in questo anno solare 2024. I nerazzurri lunedì 23 dicembre ospitano al Meazza il neopromosso Como, una squadra allenata da un grande campione che da calciatore ha vinto tutto come Cesc Fabregas e che nella sua rosa vanta alcuni giocatori di talento che possono essere pericolosi: Nico Paz su tutti, obiettivo di mercato proprio della Beneamata.

Il tecnico interista Simone Inzaghi in questa partita spera di riavere a disposizione Francesco Acerbi, difensore per il quale si stanno allungano oltre le aspettative i tempo di recupero da un infortunio muscolare. Niente da fare invece per Benjamin Pavard che rientrerà in gruppo solo nel 2025.

Il calcio d’inizio di Inter-Como è in programma per lunedì 23 dicembre alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Como

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Como:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas.

Informazioni utili per seguire Inter-Como

Inter-Como verrà trasmessa lunedì 23 dicembre alle ore 20:45 in diretta da DAZN e da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Inter-Como sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Como in diretta insieme a voi!