Doppio FORFAIT contro l’Inter: infortunio per due titolari

Sarà l’Inter a chiudere la 17esima giornata del campionato di Serie A nel posticipo in programma questa sera contro il Como. La squadra di Simone Inzaghi torna a San Siro a distanza di quattro giorni, dopo aver superato per 2-0 l’Udinese lo scorso giovedì negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sarà sabato 28 dicembre alle 18.00, invece, l’ultimo appuntamento ufficiale del 2024 dei nerazzurri in campionato. I ragazzi di Inzaghi faranno infatti vista al Cagliari, prima di volare per l’Arabia Saudita dove affronteranno il prossimo 2 gennaio 2025 l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda il match contro la squadra di Davide Nicola, reduce da una sconfitta per 2-1 nello scontro diretto di ieri con il Venezia, l’Inter potrebbe evitare di incrociare due titolari dei rossoblù. Come annunciato dal Cagliari, infatti, Zito Luvumbo non ha ancora recuperato dall’infortunio e anche quest’oggi ha lavorato a parte. Chi rischia di perdersi l’appuntamento con i nerazzurri, infine, è anche Yerry Mina che ieri è stato costretto ad uscire al 72′ per un fastidio al polpaccio.