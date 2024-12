Carnevali: “Marotta il mio maestro. Berardi? Ecco cosa faremo”

Dopo aver mantenuto buona parte dell’organico della passata stagione, il Sassuolo sta dominando la Serie B trascinata da calciatori di altissimo livello tra cui Laurienté, Mulattieri e soprattutto Domenico Berardi. Quest’ultimo, rientrato da poche settimana dell’infortunio al tendine d’Achille, potrebbe in realtà dire addio al club neroverde nel corso della prossima sessione di calciomercato a gennaio.

Una possibilità di cui ha discusso l’amministratore delegato Giovanni Carnevali quest’oggi sulle frequenze di GR Parlamento a La Politica nel pallone. Berardi, infatti, vanta diverse estimatrici in Serie A pronte ad accoglierlo per farlo tornare ai palcoscenici che merita, tra cui l’Inter che in passato ha sondato più volte il forte attaccante.

Queste le parole del dirigente del Sassuolo: “Offerte per Berardi? Vedremo insieme cosa accadrà, ma ad oggi abbiamo ricevuto alcuna richiesta. Lui per primo è concentrato sul Sassuolo, poi faremo delle valutazioni come abbiamo sempre fatto in questi anni, ci siederemo a tavola con le società che lo chiederanno perché con il ragazzo c’è qualcosa di speciale, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti”.

Carnevali ha infine parlato del suo grande amico Marotta, commentando la nomina da presidente dell’Inter ricevuta nei mesi scorsi: “Credo di aver cominciato a collaborare con lui circa 39 anni fa. Lui era già un direttore sportivo affermato, era nel calcio Monza in Serie B, mi ha visto crescere ed è giusto che io riconosca in lui il mio maestro. Vederlo adesso come presidente di una squadra come l’Inter è la felicità, ma questo è il riconoscimento al lavoro che fa perché credo sia da considerare il miglior dirigente se non il migliore assoluto per cui è la cosa più giusta che ci potesse essere”.