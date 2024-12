“Donnarumma al posto di Martinez”: rivelazione SHOCK sull’Inter

Nonostante l’ottimo esordio con la maglia dell’Inter nella vittoria per 2-0 ai danni dell’Udinese in Coppa Italia, Josep Martinez questa sera tornerà ad osservare i compagni dalla panchina nella gara contro il Como. Tra i pali, infatti, tornerà dal primo minuto Yann Sommer, titolare indiscusso anche in questa stagione con i nerazzurri.

Lo spagnolo, però, ha fatto vedere ottime cose nel debutto dello scorso giovedì le poche volte in cui è stato chiamato in causa. Per il futuro, dunque, l’Inter è fiduciosa che il classe 1998 possa continuare a crescere sino a meritare di raccogliere una volta per tutte l’eredità del compagno svizzero tra i pali. Qualche dubbio sullo spagnolo, invece, lo ha sollevato Emiliano Viviano ai microfoni di TV Play.

Il celebre estremo difensore, riconoscendo le grandi potenzialità di Martinez come portiere, per il futuro dell‘Inter vedrebbe meglio un cosiddetto ‘usato sicuro’, vale a dire un profilo già navigato e pronto per diventare il successore di Sommer. Tra i nomi proposti da Viviano, oltre al clamoroso possibile ritorno in Italia di Alisson, ha fatto discutere soprattutto quello di Gigio Donnarumma, in scadenza nel giugno 2026 con il Paris Saint Germain.

Questa l’opinione del portiere: “Secondo me Martinez è un ottimo portiere, mi piace sia come gioca con i piedi sia come para. Detto questo, non credo che l’Inter se domani smette Sommer punti su Martinez. Portiere titolare dell’Inter nei prossimi quattro anni? Secondo me no, magari mi sbaglio, perché comunque in giro un po’ di occasioni ci sono. E hanno un dirigente che a trovare occasioni è proprio bravo. Io andrei su Donnarumma, ma non credo che ci vada. Dipende che cosa vuoi fare, bisogna vedere le scadenze di contratto. Bisogna capire se l’idea è quella di prendere un usato sicuro, oppure prendere un giovane e in giro ce ne sono tanti. Ma se prendi un giovane, allora tanto vale puntare su Martinez. Da qualche parte avevo letto che Alisson può andare via dal Liverpool. 15 milioni per Martinez troppi? Quando sei l’Inter e giochi a quel livello, anche il secondo portiere tocca prenderlo buono”.