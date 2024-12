Le probabili formazioni di Inter-Como: Inzaghi col dubbio Barella

A distanza di una settimana dalla sonora vittoria in trasferta per 0-6 sulla Lazio in campionato, l’Inter torna a San Siro per l’atteso match con il Como in programma lunedì 23 dicembre alle ore 20.45. Un derby lombardo a tutti gli effetti per i nerazzurri, contro una formazione in ottima salute dopo la vittoria interna in Serie A ottenuta ai danni della Roma.

Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi dopo l’ampio turnover adottato in Coppa Italia, diversi titolari torneranno in campo dal primo minuto. Ancora qualche ballottaggio da sciogliere specialmente in difesa a causa della perenne emergenza legata agli infortuni, ma anche a centrocampo per via delle dubbie condizioni di Barella dopo l’infortunio dell’Olimpico.

Queste le probabili formazioni di Inter-Como: