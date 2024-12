Nel 2025 l’Inter proverà un nuovo colpo “alla HAKIMI”: i dettagli

Ormai è noto a tutti che uno degli obiettivi della nuova proprietà dell’Inter sia quello di riuscire a trovare dei nuovi giocatori giovani che possano abbassare l’età media ma anche tenere alto il livello di competitività della squadra.

Ad ammetterlo è stato anche lo stesso tecnico Simone Inzaghi che in conferenza stampa prima del match con il Como ha confermato questa ricerca. Per i nerazzurri riuscire a trovare dei talenti importanti senza spendere cifre esorbitanti però non sarà semplice.

Per questa ragione il presidente nerazzurro Beppe Marotta, assieme agli uomini mercato Piero Ausilio e Dario Baccin, è a lavoro per individuare in tempo dei giocatori dal futuro assicurato. Tra questi c’è un profilo che piace più di tutti ed è quello di Nico Paz del Como.

Il trequartista argentino ha dimostrato in questi primi mesi di Serie A di essere un giocatore molto forte che potrà crescere ancora tanto visto che ha solo 20 anni. Per l’Inter il suo arrivo potrebbe essere un nuovo colpo “alla Hakimi“.

I paragoni sono molti perché, pur essendo in posizioni diverse, per entrambi l’Inter deve trattare con il Real Madrid. I Blancos infatti hanno una clausola per il riacquisto di Nico Paz dal Como e molto probabilmente la eserciteranno visto il talento del classe 2004.

Oltre alla squadra di provenienza, si tratterebbe di un colpo messo a segno per uno dei migliori giovani talenti del momento come accadde nel 2020 quando l’Inter mise sotto contratto con il marocchino. Un altro aspetto da tenere a mente, sebbene i tifosi nerazzurri facciano bene a sperare nel contrario, è quello della rivendibilità del calciatore.

Oaktree è una proprietà che potrebbe essere interessata a mettere a bilancio delle plusvalenze di peso, a fronte anche di un prezzo iniziale di acquisto non banale. Come successo nell’estate del 2021 di fronte alla ricca proposta del PSG per Hakimi, un eventuale arrivo di Nico Paz all’Inter potrebbe anche voler dire una futura cessione a peso d’oro se il ragazzo manterrà le promesse che ad oggi sembrano esserci su di lui.