Arnautovic-Torino, pista in SALITA: i granata si guardano altrove

Continuano le voci su un possibile addio di Marko Arnautovic all’Inter nel corso del mercato di riparazione che partirà tra pochi giorni, ad inizio gennaio. Il centravanti austriaco è infatti nel mirino del Torino che ha bisogno di una nuova punta per la seconda metà di stagione.

Tuttosport questa mattina fa il punto su questa trattativa che al momento non è vicina alla conclusione in quanto i granata hanno anche altre opzioni. Il direttore tecnico del Toro, Davide Vagnati, segue da parecchio tempo molte piste per l’attacco visto il disperato bisogno di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Duvan Zapata infortunato fino a fine anno.

Giovanni Simeone del Napoli è un altro giocatore che piace tanto al Torino e al suo allenatore Davide Vagnati. L’affare con l’Inter non è però semplice perché Inzaghi tratterrebbe volentieri Arnautovic fino a fine campionato per aver una scelta in più in attacco e a giugno scade il suo contratto che lo lega alla Beneamata.