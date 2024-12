Ordine si scaglia contro Cardinale: “L’Inter non c’entra niente”

Non si placano in queste ore le polemiche su TV, web e giornali in merito alle dichiarazioni del proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il suo attacco rivolto verso l’Inter e il suo ex presidente Steven Zhang non è di certo passato inosservato.

Dopo Ivan Zazzaroni, ieri sera in occasione della nuova puntata di Pressing anche il giornalista Franco Ordine ha preso le difese dell’Inter. Il suo pensiero è che siano proprio sbagliate le esternazioni del numero uno del Milan nel cercare di tirare in mezzo il club nerazzurro.

Queste sono le parole pronunciate da Ordine: “L’Inter in questa vicenda non c’entra niente perché l’Inter è oggetto, che c’entra l’Inter? È il soggetto e cioè colui che ha guidato l’Inter fino allo scudetto e cioè Zhang che si trova in quella condizione per cui ha perso l’Inter perché Oaktree non ha ricevuto i soldi e ha escusso il pegno, l’Inter non c’entra assolutamente niente”.