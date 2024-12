Anche Zazzaroni difende l’Inter: “Cardinale? Offensivo parlare così”

Nel corso dell’ultima punta di Pressing, anche Ivan Zazzaroni ha preso le difese dell’Inter in seguito all’attacco del proprietario del Milan, Gerry Cardinale che ha fatto discutere tantissimo in queste ore e che non ha fatto felici nemmeno i tifosi rossoneri che da tempo criticano il suo operato.

Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato così l’uscita dell’imprenditore americano, indicando come offensive le sue esternazioni: “L’intervista è di mesi fa. Non ne ha infilata una, sull’Inter agghiacciante, perché innanzitutto bancarotta non c’è stata. Poteva parlare dell’azionista, che era Zhang e non certamente dell’Inter. Tra l’altro lo saluta Marotta molto amico di Scaroni. Trovo che sia stato offensivo. […] Caro Cardinale. I tuoi investitori nel calcio sono i tifosi ai quali tu chiedi di pagare il biglietto e l’abbonamento. Vedi, è cambiato il rapporto”.