Inter, NOVITÀ Barella: sorprende la scelta di Inzaghi per il Como

Nei giorni scorsi in casa Inter ci sono stati moltissimi punti di domanda in merito alle condizioni fisiche di Nicolò Barella. In un primo momento sembrava che il centrocampista sardo non potesse prendere parte al match di questa sera contro il Como a causa di un leggero infortunio.

Lunedì scorso sul campo della Lazio, il numero 23 nerazzurro aveva infatti riportato una lieve elongazione all’adduttore lungo della coscia destra. Per tale ragione non è stato impiegato giovedì sera in Coppa Italia contro l’Udinese e fino ad oggi persisteva il dubbio se rischiarlo o meno contro il Como. In queste ore sono però spunta una scelta a sorpresa.

Secondo le novità riportate questa mattina da La Gazzetta dello Sport filtrano infatti buone notizie da Appiano Gentile. Barella sarebbe pienamente recuperato e ora mister Simone Inzaghi non vuole rinunciarci nemmeno per la partita odierna di campionato. L’ex Cagliari viaggia quindi verso una maglia da titolare per il match di questa sera in mediana come sempre con Mkhitaryan e Calhanoglu.