Bergomi risponde a Cardinale: “Scudetto, 5 coppe e finale di Champions”

Nella giornata di ieri avevano fatto molto discutere le parole di Gerry Cardinale che in un documento per una conferenza all’Harvard Business School aveva parlato di temi finanziari legati allo sport e al suo Milan. Il proprietario del club rossonero aveva chiamato in causa anche l’Inter con parole poco lusinghiere che hanno fatto in fretta il giro del web.

Nelle scorse ore, come di consueto, Beppe Bergomi era ospite negli studi di Sky Sport per commentare le ultime vicende del calcio italiano. Interrogato su questa polemica di Cardinale, la bandiera interista ha risposto in maniera molto chiara.

Bergomi ha riportato infatti tutti i successi recenti dell’Inter con queste parole: “Non credo parlasse dell’Inter perché in questi anni l’Inter ha vinto uno Scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per i primi posti. Ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro Scudetto”.